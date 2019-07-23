Советы по выбору шин для экскаватора-погрузчика

Колеса экскаватора-погрузчика, как и любого другого вида спецтехники, должны иметь определенные характеристики и свойства, позволяющие эксплуатировать машину в тех экстремальных условиях, для которых она предназначена. Особенно важно уметь выбирать шины для техники, которая работает в суровых условиях и перевозит большие объемы различных грузов. Именно к таким видам машин относится экскаватор-погрузчик. Итак, нужно всего лишь перейти на сайт и подобрать те товары, которые подходят к модели, при этом присмотреться к приемлемым, выгодным и абсолютно адекватным расценкам.

Особенности покупки колес для экскаватора

Перед покупкой шин для экскаватора нужно определиться с назначением техники, то есть где и для решения каких задач она будет использоваться. Далее можно руководствоваться такими критериями выбора, как:

вид дорожного покрытия — твердые, мягкие, смешанные;

типоразмер шины — учитывается посадочный диаметр, ширина протектора и рисунок;

параметры — подбираются по рекомендациям производителя колес, их возможно прочитать в специальной книге к машине от производителя.

Существует большой выбор рисунков протектора шин для экскаваторов-погрузчиков. Наиболее популярными среди всего разнообразия являются узоры «клюшка» и «елочка».

Как и где приобрести шины дистанционно?

Сэкономить время, деньги и силы можно, если осуществлять покупку в виртуальном магазине. Это очень удобно, так как позволяет просмотреть каталог изделий, ознакомиться с их техническими характеристиками, проконсультироваться с менеджером компании и при этом не нужно выходить из дома или оставлять рабочее место. Интернет-магазин «ШИНА МОСКВА» предлагает большой выбор колес для спецтехники, различных по эксплуатационным характеристикам и цене.