Мобильный кондиционер: критерии выбора переносного устройства

Кондиционер уже давно перешел из разряда «роскоши» в категорию «жизненно необходимых устройств», который позволяет создать благоприятный, здоровый микроклимат в помещении. К сожалению, не всегда жилец дома может позволить себе установить стационарную сплит-систему. Чаще всего с этим сталкиваются люди, арендующие жилое помещение или владельцы квартир в сооружениях, которые имеют историческое или культурное значение для страны, а значит, нарушать их целостность современными техническими устройствами запрещается. Вот для решения таких сложных ситуаций и были созданы мобильные кондиционеры. Сейчас, мобильные кондиционеры — очень модные и универсальные, их покупают как для очень маленьких помещений, так и в очень большие офисы, только вот ставят около себя. Это действительно нужная вещь в сильную жару.

Отличия мобильной установки от стационарной сплит-системы и особенности ее покупки

Мобильные кондиционеры появились сравнительно недавно, но на сегодняшний день являются очень востребованным и популярным на рынке климатического оборудования. Это просто объяснить, если ознакомиться с характеристиками устройств. Они имеют компактные размеры, легкий вес, а значит, их без особых сложностей можно перенести из одной комнаты в другую или переместить в иное помещение. Основным показателем в выборе мобильного кондиционера является его мощность, точно, как и в классических сплит-системах. Кроме этого руководствоваться при покупке нужно также следующими характеристиками:

объем емкости для сбора конденсата;

параметры устройства;

уровень шума.

Выбор будет зависеть и от того, сколько человек проживает в помещении, а еще от количества комнат, которые нужно охлаждать одновременно и площади свободного пространства.

Все плюсы мобильного кондиционера

Переносное климатическое оборудование отличается простотой эксплуатации, малым весом и компактными габаритами, относительно невысокой ценой и широким модельным рядом. Приобрести устройство быстро и выгодно можно через интернет-магазин компании «Технологии климата».