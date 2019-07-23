Понятие биткоина и его ключевые особенности

Традиционная финансовая система пошатнулась с появлением криптовалюты Bitcoin. Человечество привыкло к тому, что за любые товары нужно расплачиваться деньгами, которые имеют форму и их можно взять в руки. Не удивительно, что виртуальная валюта долгое время не воспринималась людьми, так как невозможно было осознать, что несуществующими в реальном мире купюрами, можно оплачивать все те же услуги. Первая криптовалюта Биткоин появилась еще в 2008 году, но активно использовать ее начали только спустя пару лет. Таким образом, первая криптовалюта — это как раз и есть тот самый Биткоин за которым многие ведут охоту.

Механизм работы криптовалюты Bitcoin

Чтобы понять, как работает и каким образом эксплуатировать виртуальную валюту, стоит сравнить ее с настоящим или онлайн-банком. В традиционной схеме все происходит через оператора и клиента. Последний должен отправить банку запрос о передаче конкретной суммы на другой счет, после чего сервер или сотрудник учреждения принимает решение о переводе суммы и рассчитывает размер комиссии. Только после этого деньги отправляются с одного счета на другой. Алгоритм использования криптовалюты сильно отличается и ее последовательность такова:

создается запрос о переводе денег из одного кошелька на определенный счет;

подбирается компьютер, который решит эту задачу;

выписывается информация о переводе суммы на устройства, которые есть на компьютере;

биткоин отправляется на указанный счет.

Bitcoin функционирует только в просторах интернета.

Отличия криптовалюты от реальных денег

Ключевыми особенностями биткоина является невозможность инфляции, децентрализация, отсутствие посредника, администрации, управления и центрального узла. Кроме того, расчет при помощи виртуальной валюты осуществляется оперативно и без задержек.