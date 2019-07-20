Информационный портал YAOM.RU

Несмотря на активное пользование интернетом, все еще на пике популярности остается телевиденье. Большинство предпочитает просматривать вечерние программы, после насыщенного трудового дня. Именно для этих целей и нужна телепрограмма Россия 1.

Особенности телеканала

Россия 1 — это крупнейший государственный телеканал, который охватывает большинство регионов России. Представленный лидер телеэфира показывает пользователям широкий ассортимент новостных и информационных передач, которые идут в любое время дня.

Именно этот телеканал предоставляет свежие и качественные новости относительно политики, экономики, спорта и ситуации в мире. Специальные телерепортажи, активные и горячие дискуссии — все это можно посмотреть на данном телеканале.

Кроме того, Россия 1 показывает интересные и необычные сериалы отечественного производства. Именно эти кинокартины заставляют людей постоянно собираться в вечернее время возле телеэкранов и сопереживать героям. Полнометражные фильмы, фантастика, комедии, криминал, фэнтези — все это можно посмотреть на Россия 1.

YAOM.RU — это популярный ресурс, который предоставляет телепрограмму на телеканал Россия 1. Кроме того, на этом портале можно найти свежие новости из мира киноиндустрии.

К примеру, одной из самых свежих новостей есть то, что Дэнни Бойл назвал своего кандидата на роль Джеймса Бонда и им оказался Роберт Паттинсон. Такой вывод Бойл сделал после просмотра кинокартины “Высшее общество”. Во время премьеры этой картины, Дэнни подумал о том, что именно этот актер должен быть следующим Джеймсом Бондом.

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