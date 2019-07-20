Трубопроводная арматура — это устройство, которое устанавливают на трубопроводах, котлах и агрегатах. Используется для распределения, смещения или сброса потоков средств. Подобрать качественную трубопроводную арматуру можно вот тут.

Классификация трубопроводной арматуры

В зависимости от сферы использования, различают лабораторную, бытовую и промышленную трубопроводную арматуру. Кроме того, каждая из разновидностей делится на несколько подвидов. К примеру, промышленная арматура бывает общего назначения, которую используют в народном хозяйстве, а также в энергетике.

Арматура может иметь ручное управление или автоматическое. Таким образом. Управление может происходить вручную или за счет привода, который работает от постороннего источника. К автоматической арматуре относят предохранительные и обратные клапаны.

А вот регуляторы давления и отключающие устройства работаю под давлением сил, которые возникают из-за давления самой рабочей среды.

Кроме того, трубопроводную арматуру различают по ее функционалу. Например, выделяют основную (запорная, предохранительная) и дополнительная (смесительная, защитная и др.).

Всего выделяют пять классификаций трубопроводной арматуры по ее назначению: