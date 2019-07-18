Ликвидация юридического лица, зачем нужен адвокат

В гражданском и хозяйственном кодексах Украины прописано в каких случаях возможна принудительная ликвидация предприятия. При этом собственники могут принимать самостоятельно решения о добровольной ликвидации вследствие разных организационных и экономических причин, в том числе и в целях проведения реструктуризации бизнеса.
Для сопровождение работы ликвидационной комиссии по прекращению регистрации юридического лица, имеет смысл привлечь бизнес-адвоката. Поскольку сам процесс включает многоступенчатую процедуру, важно чтобы все этапы были пройдены в соответствии с нормами законодательства.
Провести ликвидацию нужно не только в короткий временной отрезок времени, но и с наименьшими финансовыми потерями для собственников.
Проверка ГФС
Одним из обязательных этапов на пути к прекращению регистрации предприятия является решение ГФС о проведении проверки субъекта предпринимательской деятельности. Фискальный орган может принять решение о том, что проведение проверки не целесообразно, если:
- более трех лет не осуществлялась хозяйственная деятельность;
- у фирмы нет открытых счетов;
- отсутствует задолженность перед бюджетом.
В других случаях компании, по которым принято решение о прекращении регистрации попадают под контроль аудита ГФС.
Отсутствие адвокатского сопровождения процесса ликвидации компании приводит к ошибкам, которые провоцируют негативные последствия в первую очередь в работе с фискальными органами.
Из практики контролеров ГФС
Сотрудники фискальной службы называют основные проблемные вопросы при взаимодействии с предприятиями, которые приняли решение сняться с учета:
- субъект хозяйствования не готов к проверке (продолжается регистрация налоговых накладных, взаиморасчеты с контрагентами, другие операции);
- отсутствуют первичные документы (утеря, изъятие правоохранительными органами, документы переданы в архив до проведения налоговой проверки);
- предприятие не находится по месту регистрации (расторгнут договор аренды, не согласовано с ГФС проведение проверки на территории налоговой);
- у юридического лица в наличии недоимки, обжалования или судебные споры (обязательства должны быть выполнены, завершены судебные процессы);
- возникает необходимость проведения дополнительных проверок.
Адвокатское сопровождение ликвидации юридического лица
Процесс прекращения регистрации компании в обязательном порядке должен включать:
- закрытие счетов (оставить можно один счет для проведения окончательных расчетов);
- увольнение работников предприятия;
- продажу или передачу имущества с соответствующим составлением актов приема-передачи;
- аннулирование свидетельств и разрешений;
- закрытие филиалов (при наличии подразделений);
- снятие с учета плательщика за не основным местом учета;
- подготовку и предоставление в ГФС ликвидационной отчетности и баланса;
- предоставление формы 20-ОПП (наличие объектов налогообложения);
- погашение задолженности (сверка с налоговой).
Адвокат или юрист скоординирует действия сотрудников в группе ликвидационной комиссии, что позволит создать алгоритм работы с учетом всех нюансов деятельности юридического лица и требований законодательства.