Ликвидация юридического лица, зачем нужен адвокат

В гражданском и хозяйственном кодексах Украины прописано в каких случаях возможна принудительная ликвидация предприятия. При этом собственники могут принимать самостоятельно решения о добровольной ликвидации вследствие разных организационных и экономических причин, в том числе и в целях проведения реструктуризации бизнеса.

Для сопровождение работы ликвидационной комиссии по прекращению регистрации юридического лица, имеет смысл привлечь бизнес-адвоката. Поскольку сам процесс включает многоступенчатую процедуру, важно чтобы все этапы были пройдены в соответствии с нормами законодательства.

Провести ликвидацию нужно не только в короткий временной отрезок времени, но и с наименьшими финансовыми потерями для собственников.

Проверка ГФС

Одним из обязательных этапов на пути к прекращению регистрации предприятия является решение ГФС о проведении проверки субъекта предпринимательской деятельности. Фискальный орган может принять решение о том, что проведение проверки не целесообразно, если:

более трех лет не осуществлялась хозяйственная деятельность;

у фирмы нет открытых счетов;

отсутствует задолженность перед бюджетом.

В других случаях компании, по которым принято решение о прекращении регистрации попадают под контроль аудита ГФС.

Отсутствие адвокатского сопровождения процесса ликвидации компании приводит к ошибкам, которые провоцируют негативные последствия в первую очередь в работе с фискальными органами.

Из практики контролеров ГФС

Сотрудники фискальной службы называют основные проблемные вопросы при взаимодействии с предприятиями, которые приняли решение сняться с учета:

субъект хозяйствования не готов к проверке (продолжается регистрация налоговых накладных, взаиморасчеты с контрагентами, другие операции);

отсутствуют первичные документы (утеря, изъятие правоохранительными органами, документы переданы в архив до проведения налоговой проверки);

предприятие не находится по месту регистрации (расторгнут договор аренды, не согласовано с ГФС проведение проверки на территории налоговой);

у юридического лица в наличии недоимки, обжалования или судебные споры (обязательства должны быть выполнены, завершены судебные процессы);

возникает необходимость проведения дополнительных проверок.

Адвокатское сопровождение ликвидации юридического лица

Процесс прекращения регистрации компании в обязательном порядке должен включать:

закрытие счетов (оставить можно один счет для проведения окончательных расчетов);

увольнение работников предприятия;

продажу или передачу имущества с соответствующим составлением актов приема-передачи;

аннулирование свидетельств и разрешений;

закрытие филиалов (при наличии подразделений);

снятие с учета плательщика за не основным местом учета;

подготовку и предоставление в ГФС ликвидационной отчетности и баланса;

предоставление формы 20-ОПП (наличие объектов налогообложения);

погашение задолженности (сверка с налоговой).

Адвокат или юрист скоординирует действия сотрудников в группе ликвидационной комиссии, что позволит создать алгоритм работы с учетом всех нюансов деятельности юридического лица и требований законодательства.