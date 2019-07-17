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Платформа VekRosta – отличные возможности для сетевиков по автоматизации и ведению МЛМ бизнеса в Интернете

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Сегодня финансовыми пирамидами никого не удивишь, они скорее отпугивают, чем притягивают. Люди не хотят рисковать средствами, тратить личное время на такой вид деятельности. С появлением МЛМ компаний, которые также отчасти являются аналогами традиционных сетевых финансовых пирамид, все стало несколько иначе. Положительные Отзывы сетевиков сделали такие организации популярными. В чем же их особенность?

МЛМ компания является системой прямых продаж. Она использует сетевой маркетинг. В отличие от финансовых пирамид, где нужны лишь вложения с перспективой получения больших прибылей, МЛМ бизнес предполагает деловую деятельность. Сегодня таких компаний множество, многие из них используют Интернет для увеличения продаж, привлечения людей в свои ряды.

Платформа VekRosta является программным решением, которое предлагает большое число возможностей для ведения МЛМ бизнеса.

Возможности платформы

После регистрации на сайте пользователь получает доступ к множеству функций и возможностей:

  • Из ОффЛайн в ОнЛайн.
  • Онлайн визитка для социальных сетей.
  • Реферальная система для сайтов с уровнем доступа.
  • Центр обучения (закрытые школы).
  • Умные структурные ветки 1+1.
  • Статистика и аналитика.
  • Конструктор лендингов и мини-сайтов.
  • Реферальные формы и виджеты обратной связи.
  • CRM-система управления анкетами и структурой.

Конечно, такой набор функций и возможностей о чем-то говорит только тем, кто разбирается в сетевом маркетинге и ведении МЛМ бизнеса. Поэтому после регистрации на платформе начинающий пользователь проходит бесплатный «Квест ВекРоста». В результате, он получит исчерпывающие данные о ней самой, организации МЛМ компании и ведении бизнеса.

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