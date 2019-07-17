Платформа VekRosta – отличные возможности для сетевиков по автоматизации и ведению МЛМ бизнеса в Интернете

Сегодня финансовыми пирамидами никого не удивишь, они скорее отпугивают, чем притягивают. Люди не хотят рисковать средствами, тратить личное время на такой вид деятельности. С появлением МЛМ компаний, которые также отчасти являются аналогами традиционных сетевых финансовых пирамид, все стало несколько иначе. Положительные Отзывы сетевиков сделали такие организации популярными. В чем же их особенность?
МЛМ компания является системой прямых продаж. Она использует сетевой маркетинг. В отличие от финансовых пирамид, где нужны лишь вложения с перспективой получения больших прибылей, МЛМ бизнес предполагает деловую деятельность. Сегодня таких компаний множество, многие из них используют Интернет для увеличения продаж, привлечения людей в свои ряды.
Платформа VekRosta является программным решением, которое предлагает большое число возможностей для ведения МЛМ бизнеса.
Возможности платформы
После регистрации на сайте пользователь получает доступ к множеству функций и возможностей:
- Из ОффЛайн в ОнЛайн.
- Онлайн визитка для социальных сетей.
- Реферальная система для сайтов с уровнем доступа.
- Центр обучения (закрытые школы).
- Умные структурные ветки 1+1.
- Статистика и аналитика.
- Конструктор лендингов и мини-сайтов.
- Реферальные формы и виджеты обратной связи.
- CRM-система управления анкетами и структурой.
Конечно, такой набор функций и возможностей о чем-то говорит только тем, кто разбирается в сетевом маркетинге и ведении МЛМ бизнеса. Поэтому после регистрации на платформе начинающий пользователь проходит бесплатный «Квест ВекРоста». В результате, он получит исчерпывающие данные о ней самой, организации МЛМ компании и ведении бизнеса.