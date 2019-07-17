Предприятие «Вуд Мастерс» – качественная обработка древесных материалов

Обработка древесных конструкций и изделий от предприятия «Вуд Мастерс» – это высококачественные работы по фрезеровке, резке, раскрою и кромкованию. На его сайте https://wood-masters.com.ua/services/facing.html можно узнать об этом более подробно. Предприятие предлагает высококлассные сервисные услуги, лояльные цены на услуги.

Обработка древесины, прессованных и клееных древесных материалов, таких как ДВП, ДСП, МДФ, брус, фанера, требует применения специального инструмента и оборудования. На предприятии используют станки немецкой разработки. Они отличаются высоким качеством фрезерования, резки и раскроя, кромкования.

Услуги

Фрезерование.

Лазерная резка.

Форматно-раскроечная резка.

Кромкование.

Фрезеровка выполняется на станках ЧПУ для создания на поверхности древесных материалов оригинальных рисунков, детализаций, элементов с высоким уровнем точности. Такая обработка необходима для создания авторской мебели, дверных конструкций оригинальных форм, а также декорирования интерьеров.

Для лазерной резки используют станки, способные создавать макеты со сложными рисунками. При этом на материал оказывается минимальное термическое влияние. В результате, образуется гладкий торцевой срез.

Форматно-раскроечные станки нужны для придания щитовым заготовкам базовой формы. Формирование из древесного материала элементов будущей конструкции выполняется быстро и качественно. Это позволяет снижать стоимость конечной продукции, эффективнее расходовать время на производство. Станки могут работать по разным материалам, резка осуществляется продольно, поперечно, под углом.

Для кромкования используют кромко-облицовочные станки. Они служат для облицовки торцов деталей. Кромка необходима мебели из ДСП и ДВП для придания ей конечного вида. Для кромкования используют клеевые составы. Они крепят кромку к основному изделию.

Предприятие «Вуд Мастерс» заботится о своей репутации и контролирует качество изготавливаемой продукции. Заказы клиентов выполняют квалифицированные мастера, которые имеют опыт и подготовку в работе со станковым оборудованием. Сырьевые материалы закупаются у проверенных производителей. Отлаженная система логистики позволяет быстро поставлять готовую продукцию потребителям.