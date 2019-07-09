Лучшие бензопилы от STIHL бытовой серии

Бензопилы от этой марки известны на территории всего мира. Ведь для них характерно высокое качество в сочетании со справедливыми ценами. Поэтому все покупатели уже успели оценить все преимущества данного бренда.

Купить эти инструменты можно не только в официальных магазинах, но и в тех, которые имеют разрешение на продажу данного бренда. Сами покупатели решают, где именно лучше приобретать. Например, официальные заведения посещают те, кто имеют желание и возможности распоряжаться своим объёмным бюджетом. Также Штиль можно приобрести в других магазинах, а там, наоборот, цены будут чуть ниже, чем у официальных представителей.

STIHL MS 170

Данная модель по праву распоряжается титулом самой маленькой пилы. И обладает она весьма неплохими характеристиками: компактная, легкая и удобная. Она оснащена бензиновым двухтактным двигателем. Поэтому с помощью данного инструмента можно провести мероприятия по очистки зелёных насаждений от сухих веток, травы, густых зарослей деревьев и все подобные вещи.

Но к минусам можно отнести то, что она обладает чуть большой стоимостью для бытовой плиты. Также большинство пользователей отмечают, что в зимний период она не запускается с первого раза. Но в целом, можно сказать, что это весьма неплохая модель.

STIHL MS 181 C-BE

Она достаточно мощная и при этом обладает не очень большой ценой. Также данная пила отлично подходит для садовых участков, и именно там она используется в большей степени. Кроме работ по спиливанию каких-либо мелких веточек и средних по диаметру деревьев, также она пригодится при заготовке дров и при изготовлении несложных архитектурных форм из древесины. Она обладает небольшим весом и компактными размерами.

Из отрицательных сторон можно отметить то, что при ее использование она будет причинять всем окружающим дискомфорт за счет шума. Также приобретать ее только для сада, покажется чуть дороговато. Но в любом случае, если для вас эта стоимость не покажется высокой, то вы всегда можете приобрести эту прекрасную модель. Поэтому всегда необходимо исходить из собственного бюджета.