Как подстроиться под фазы луны?

Давно доказана, что луна нечто больше, чем светило на ночном деле. И что на самом деле она обладает некоторым влиянием, и поэтому она неким образом может влиять на вашу собственную повседневную жизнь.
Для этих определения характера этого влияния был создан так называемый лунный календарь. Он помогает отследить все изменения, связанные с луной, и то, чем это грозит в дальнейшем. Поэтому если вы имеете желание узнать об этом подробнее, то лунный календарь 2019 вы сможете просмотреть на данном сайте. Там представлена вся необходимая информация в наиболее интересной и подробной форме.
- Первая фаза начинается с полнолуния и до восьмого лунного дня. Данное время можно назвать периодом накопления сил не только физических, но и духовных. Многие люди отмечают, что в этот промежуток времени они чувствуют депрессию и опустошение. Но это объясняется тем, что новая луна только появилась, и она ещё набирается сил. Но по мере их возрастания будут становиться больше и ваши собственные силы.
- Вторая фаза длится в промежуток с девятого лунного дня до полнолуния. В это время вы можете чувствовать себя чуть поувереннее, но все же силы из вас ещё не будут плескаться, поэтому рассчитывайте свой запас.
- С полнолуния стартует третья фаза. В этот период люди, наоборот, жалуются, что эмоции переполняют их, и они выплескиваются. Но с другой стороны, именно тогда вы полны сил и готовы идти на встречу новым совершениям. Поэтому именно в этот период необходимо действовать, оставив все свои опасения.
- Четвертая фаза заканчивает. Этот промежуток времени называют временем подведением итогов и выводов. Обычно этот период становится весьма напряжённой, ведь приходиться подчищать многое.