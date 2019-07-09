Классификация и выбор моторных масел

Защита двигатель и его детали от износа, предотвращение коррозии, вымывание продуктов сгорания, поддержание оптимальной рабочей температуры при работе мотора – на автомасло возложено множество задач. Поэтому даже начинающий водитель должен знать все о его выборе и замене. В любой ситуации – не затягивайте с визитом на сервис, проверяйте уровень масла, а также выбирайте только качественную автомобильную химию. А если нет времени ходит по магазинам, заказать автомасло онлайн можно тут: https://topmaxavto.com.ua/masla. Topmaxavto предлагает хороший выбор по доступным ценам. А мы пока вернемся к классификации масел, чтобы вы не ошиблись, совершая покупку в магазине.

Итак, существует несколько классификаций автомасла:

АСЕА – европейская классификация.

ILSAC – классификация родом из Азии;

API – американский вариант.

Наиболее популярной является классификация API. В ней параметры качества автомасла обозначают буквами латинского алфавита: SF/CD. S (Service) указывает на совместимость технической жидкости с бензиновым мотором. C (Commercial) – масло для дизельных двигателей. Вторая буква в расшифровке классификации (F, D и так далее) – это указатель качества. Тем далее она расположена по алфавиту, тем выше качество автомасла.

Покупка автомобильно масла: запоминаем основные правила

Некоторые водители поступают очень простым образом: они доверяют замену моторного масла специалистам на сервисе, поэтому никогда не покупают данную техническую жидкость самостоятельно. Но если вы не относитесь к их числу – напомним, как не ошибиться с выбором.

Самый важный его этап – это изучение допусков двигателя, которые прописаны в сервисной книге. Покупайте автомасло в точном соответствии с ними. Если говорить о составе, то лучше отдавать предпочтение синтетическому и полусинтетическому маслу. Они обладают оптимальной вязкостью, сохраняют свойства в широком температурном диапазоне, проходят должную очистку на этапе производства. Стоят такие автомасла дороже минеральных, но это вполне оправдано их качество.

Бренд-производитель моторного масла – не самый важный параметр выбора, но его тоже не следует упускать. Рекомендуем доверять проверенным, известным брендам. Как правило, они более ответственно относятся к качеству, а также дорожат собственной репутацией в глазах клиента. Желаем удачного выбора!