Что такое термостат и что такое тэн – в чем разница?

Термостат также само, как и ТЭН являются важными составляющими, без которых не возможна работа электрических водонагревателей. Термостат полностью отвечает за безопасную работу прибора, а ТЭН только лишь нагревает воду, и все. Дело в том, что именно термостат отключает ТЭН, в то время, когда температура воды становится критической. Так, можно купить термостат в специализированном интернет-магазине по нормальной цене.

Существуют такие следующие виды терморегулятора:

стержневой;

капиллярный;

электронный.

Последний вариант хоть и является самым дорогостоящим, но он и самый эффективный. Поэтому предпочтение при выборе лучше всего отдавать электронным видам терморегулятора. Если нужно, то тэны купить в новосибирске не составит большого труда – достаточно просто оставить заявку в онлайн-режиме.

Особенности устройств

Выбирая нагреватель или же дополнительную установку термостата необходимо учитывать то, что на нагревательный бак и сам термостат производителем даются разные гарантийные условия. Так происходит потому, что многие владельцы водонагревателей при случившейся поломке пытаются сами отремонтировать оборудование.

Если говорить простыми словами то, термостат для водонагревателя – это та деталь, что является основой всего функционирования водонагревательного элемента. И если правильно подобрать эту деталь, то водонагреватель прослужит на протяжении многих лет. По следующей ссылке: http://zipinsk.ru/ представлена подобная продукция в достаточно большом сегменте и по приятным ценам. Есть и подробные описания, и широкоформатные фотографии.

