Складные ходунки – как выбрать?

Бывают случаи, когда после некоторых травм или же перенесенных ударов таких, как инсульт требуются ходунки. Используя их, уменьшается нагрузка на ноги, позвоночник и мышцы спины, тем самым давая возможность лучше координировать движения. К тому же в некоторых случаях – это единственный способ передвигаться самостоятельно. Чтобы купить складные ходунки необходимо воспользоваться соответствующими услугами специализированного сайта, который дает гарантию на подобные изделия. Также, благодаря специализированному сайту можно прочитать больше ценной и интересной информации о том, как выбирать складные ходунки, на какие виды они делятся, в каких целях нужны те или другие разновидности продукции.

Ходунки приобретают и для пожилых людей, что с трудом встают и передвигаются без посторонней помощи. Прежде чем приобрести это устройство важно учесть состояние самого человека. Просто если ходунки покупаются в качестве реабилитации после перенесенной травмы, то вес изделия не играет важной роли. А вот пожилым людям, которые перенесли инсульт нужно покупать более легкие и мобильные конструкции.

Разнообразие изделий

Прежде чем приступить к выбору ходунков необходимо учесть то, что они бывают нескольких видов:

с двумя колесами;

с четырьмя колесами;

без колес.

Легкими в перемещении считаются конструкции с четырьмя колесами. Но использовать их стоит только в том случае если координация движений хорошая. Изделия же без колес в основном используются пожилыми людьми или же теми, у кого плохая координация движений. Выбирая ходунки предпочтения, стоит отдавать тем моделям, что имеют прорезиненные ручки, таким образом можно предотвратить скольжение рук. Покупая ходунки для реабилитации после травмы, обратить внимание стоит на шагающие складные модели, что легко убираются.