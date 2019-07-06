Внутренняя отделка дома – какие существуют варианты и почему из дерева наиболее актуальный вариант?

В последнее время во время обустройства своего жилища все большее количество людей задумывается об экологичности. Таким образом, внутренняя отделка дома деревом становится с каждым днем все популярнее. По сравнению со своими аналогами дерево обладает большим количеством неоспоримых преимуществ. Хотя бывают случаи, когда работать с ним очень сложно, но все результат того стоит. Чтобы узнать стоимость внутренней отделки домов в Москве необходимо как минимум зайти на специализированный сайт, посмотреть всевозможные варианты, а также хорошенько продумать собственный бюджет. Именно от финансового бюджета будет зависеть то, насколько роскошным может быть сделано внутреннее помещение.

Современный рынок предлагает огромнейший ассортимент материалов для отделки дома внутри. Большой популярностью пользуется следующая продукция:

блок-хаус;

вагонка;

панели;

обои на основе дерева.

Среди такого ассортимента каждый сможет подобрать подходящий вариант, что удовлетворит все запросы и пожелания.

Обработка деревом

Прежде чем приступить ко внутренней отделки дома деревом необходимо тщательно подготовить основания. Стоит отметить, что укладка изделия может осуществляться на такие поверхности: пол, стены и потолок. В первом случае используют в основном обработанную доску или же плитные материалы. Так как пол подвергается высоким механическим нагрузкам он должен быть высокой прочности.

Стены же можно облицовывать совершенно разными материалами. Что же касается потолков из дерева – то это слишком трудоемкий процесс, поскольку изначально необходимо сделать обрешетку. Но если все сделать правильно, то результат получается просто потрясающим. Такой способ станет отличным вариантом выбора для высоких комнат.