Вывод из запоя на дому – какие есть способы?

Состояние, в котором человек употребляет алкоголь несколько суток подряд, называется запоем. В таком состоянии человеческий организм все время испытывает постоянную интоксикацию. Причины запоя у каждого человека разные, но в большинстве случаев это борьба с социально-психологическими проблемами. Из такого состояния очень сложно выйти без чьей-либо помощи. По следующей ссылке: https://1narcolog.ru/our-services/vyvod-iz-zapoya-na-domu-moskva/ можно заказать услуг по выводу из запоя на дому, предварительно поинтересовавшись, какие преимущества имеет подобная услуга, что она собой представляет в целом, что нужно сделать для того, чтобы воспользоваться ею и так далее.

Для лечения лучше всего обращаться к врачу, хотя есть немалое количество способов вывода из запоя в домашних условиях. Но это только в тех случаях, если еще не наступила тяжелая форма запойного алкоголизма.

Лечения дома

Вывод из запоя происходит в несколько этапов:

снятие интоксикации;

симптоматическая терапия;

регидратация;

восстановление функций органов;

психологическая помощь.

Хорошо выручают лекарственные травы, которые в свою очередь дают потогонный и мочегонный эффект. С растений готовят отвары или чаи, употреблять которые необходимо без сахара. Быстрым и наиболее эффективным народным средством считается обычный рассол. Лучше всего если он сделан с квашеной капусты, нежели огуречный. Если человек находится в невменяемом состоянии его необходимо уложить на бок и растереть ободок ушей, чтобы он вернулся в сознание. Затем на лоб стоит положить влажную повязку и давать много пить минеральной воды или же обычной, добавляя в нее немного лимонного сока. Естественно, что самое эффективное лечение может назначить только лечащий врач.