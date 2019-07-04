Оформление банкротства

Любой человек может попасть в неприятность, когда в банке или другой микрофинансовой организации появились задолженности, которые негативно влияют на качество жизни. В решении этих вопросов поможет компания “Банкротный юрист”, которая занимается оформлением банкротства физических лиц фирма.

Услуги компании

“Банкротный юрист” — это юридическое бюро, в состав которого входят опытные и профессиональные юристы. Все специалисты организации занимаются сопровождением всех процедур банкротства. Более 10 лет компания активно занимается решением проблем в арбитражном суде. С начала своей работы бюро сопровождало только юридические лица, а в 2015 году расширила свои возможности, поэтому занимается проблемами и физических лиц.

Компания предлагает комплексные услуги по юридическому сопровождению. Можно заказать постоянное обслуживание или разовый подход. К преимуществам сотрудничества с бюро относят:

• Полное отсутствие всех издержек.

• Постоянные профессиональные консультации.

• Опытная команда специалистов.

• Индивидуальный подход к каждому заказчику.

Руководство и специалисты постоянно стараются следить за всеми изменениями в законодательстве, поэтому клиент всегда сможет обратиться за консультацией относительно:

• Контроль за действиями арбитражных управляющих.

• Взыскание долгов.

• Оспаривание сделок в виду банкротства.

• Списание долгов.

Компания оказывает услуги по следующим направлениям:

• Банкротство юридических лиц.

• Арбитражное судопроизводство.

• Банкротство физических лиц.

Специалисты юридического бюро смогут решить практически любую проблему. Благодаря индивидуальному подходу, клиент получит подробную информацию о возможных вариантах решения дела.