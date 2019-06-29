Полезный сайт для начинающих садоводов

С самого детства очень люблю черешню. Вот когда появилась дача, я конечно же захотела посадить это дерево на участке. В общем, прочитав много разных форумов, сайтов, вооружилась лопатой и пошла в огород садить черешню. Прошло некоторое время, а дерево даже не прижилось и вообще засохло. Естественно я опять обратилась к интернету.

Опять много читала, искала информацию, что же я сделала не так. Позже вычитала на этом сервисе gardennews.ru, что черешня посадка сорта нальзя, когда холодно. И причиной вскорее того, что дерево не прижилось, стал грунт.

Черешня не будет расти на песчаной почве. Оставляю ссылку, потому что сама долго искала нужную информацию. Кстати, на этом же ресурсе нашла идеи для дизайна огорода. Все написано простым языком, понятно. Сайт будет полезен для новичков в сфере садоводства. Все пошагово разъяснено, публикуют полезные советы. Еще мне понравилась рубрика про лунный календарь. Каждые 2 недели размещают рекомендации по уходу за растениями.

Начиталась информации на сайте «Садоводство и огородничество» и теперь у меня растут и пионы, и груши, и яблоки. А вокруг дома красивые клумбы. В следующем сезоне хочу начать выращивать виноград. Вообще этот сервис http://gardennews.ru/ рекомендую для прочтения.