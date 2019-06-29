Баскетбольный мяч

Спортивные игры — это отличный способ держать себя в форме, при этом постоянно находить новые знакомства. Наиболее популярные виды спорта во всем мире — футбол, баскетбол, теннис, волейбол и другие. Для каждого вида спортивной игры требуется специальное оборудование. В баскетболе для этого используют баскетбольные мячи Jogel.

Если кратко говорит о баскетболе, то он представляет собой спортивную игру, где игроки должны забросить мяч в корзину. Само кольцо расположено на высоте трех метров от пола. Все стандартные броски оцениваются в два очка, а вот забрасывание из полукруга оценивается в три очка. История баскетбола началась еще пару веков назад, когда в Спрингфилде, чтобы разнообразить уроки гимнастики, учитель придумал новую игру.

Для этого, он создал корзину, с помощью балок и фруктовой корзины без дна. Забросить нужно было футбольный мяч. Практически в то же время, учитель придумал новые правила игры, которые в дальнейшем и использовались.

В 20 годы начали активно создаваться новые ассоциации баскетбола и проводятся первые международные турниры. Все матчи проводили на открытых теннисных площадках.