Документальное кино. Отдыхаем под шедевры киноиндустрии

Киноиндустрия постоянно пополняется новинками кинофильмов. Документальное кино — это не просто интересный жанр, но и полезный, который помогает рассказать истории прошлых лет или узнать особенности всего живого мира. Найти интересные документальные фильмы онлайн, можно на этом ресурсе.

Согласно опросам среди зрителей, лучшим документальным фильмом, который можно смотреть онлайн бесплатно, считается картина “Кастинг”. Этот фильм вышел в 2012 году и был снят режиссером Томом Донахью. Сама история рассказывает о знаменитом и практически неизвестном начальнике актерского отдела киноиндустрии, который оставил значительный след в сфере фильмографии. Этот фильм, сделанный в память Мэрион Доэрти, которая являлся известным и заслуженным кастинг-директором всей американской киноиндустрии.

Сам фильм собрал множество интервью разных кастинг-директоров, в том числе и самой Мэрион.

На втором месте популярных документальных фильмов расположилась картина “Океаны”. Фильм был выпущен в 2009 году и знакомит зрителей с особенностями подводного мира.