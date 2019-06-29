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Онлайн-игры на компьютер

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Большинство людей любят отдохнуть и расслабиться с помощью компьютерных игр. Чтобы найти подходящий вариант онлайн-игры на компьютер, стоит зайти и поиграть на igry-zlo.ru. Именно на этом ресурсе есть множество интересных и разнообразных игр, которые понравятся каждому.

Особенности ресурса

В каталоге сайта есть интересные бесплатные онлайн-игры на различную тематику. К каждой игре есть определенный скриншот и подробное описание, которые помогают выбрать действительно интересную игру на свой вкус. Кроме того, к описаниям добавленные видео о прохождении игры и ее нюансах.

Каждый пользователь сможет самостоятельно проголосовать за проект, отправив игру на дно или подняв ее рейтинге. При добавлении в каталог новых проектов, предпочтение отдается играм, что работают по специальной финансовой модели.

Несмотря на пока еще небольшой выбор игр, каталог постоянно пополняется новыми проектами, поэтому пользователи всегда найдут что-нибудь интересное.

Разнообразие игр всегда ставит геймеров перед сложным выбором. Чтобы облегчить этот момент, пользователь сможет пройти небольшой психологический тест, по которому значительно сузится поиск необходимой игры. В тесте есть три вопроса:

  • Возраст (малявка или больше 18).
  • Кто ты в душе (орк, японец, женщина, инопланетянин).
  • Свои фобии (проекты с регистрацией или без нее).

Также найти сайте есть отдельный тест для любителей ММОРПГ. В этом тесте тоже три вопроса, которые помогут сузить поиск. К этим вопросам относят:

  • Тайные желания (Хочу качать/добывать уголь и кормить свиней).
  • Уровень персонажа в реальности (Прокачался больше 18/только начал свою миссию).
  • Частые сны (Тян/Джеки Чан/оборотни/Бухгалтерия/Инопланетяне).

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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