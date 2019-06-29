Получение займа

У многих людей часто возникают трудности с деньгами. Это происходит из-за внезапных жизненных трудностей и других неприятных моментов. К счастью, в случае отсутствия денежных средств, всегда можно обратиться в финансовые учреждения, где клиент сможет получить определенную денежную сумму. Чтобы выбрать лучшую компанию для выдачи кредита в Казахстане, обращаются в https://zakreditom.kz.
Список банков для получения кредита
Представленный ресурс собрал у себя всевозможные микрофинансовые организации, которые выдают денежные средства за выгодные условия. С помощью таких компаний, пользователь сможет получить свои финансы в течении получаса на карточку, без особых затрат. На представленном сайте можно найти следующие организации:
- Данная компания помимо того, что является ответственным участником финансового рынка, старается идти людям навстречу, поэтому некоторая категория людей, таких как многодетные семьи, дети-сироты и др., смогут получить возможность списания штрафов и пени. Максимальная сумма кредита — 200 000 тенге. Процентная ставка — 1%. Вся процедура получения занимает не больше 10-15 минут времени.
- Займер. Данная организация предлагает получить сумму до 200 00 тенге, под 0,25%. На рассмотрение любой заявки уходит около 5 минут. Все займы выдаются людям, старше 18 лет.
- В этой микрофинансовой организации выдают займы на сумму до 200 000 тенге. Срок погашения — 7-21 день. Процентная ставка — 1%. Специалист рассмотрит заявку в течении 5 минут.
- Честное слово. Представленная компания выдает кредит под 1%, на сумму — 150 000 тенге. Возраст заемщика от 18 лет, а срок погашения — до 30 дней.