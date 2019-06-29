Как правильно подобрать телефон

Компания Xiaomi — это один из лидеров китайского рынка по продажам смартфонов и другой умной техники. Ежегодного рынок мобильных девайсов пополняется новыми моделями этого бренда. Относительно недавно, а именно в начале июня, в России был представлен новый флагман — Xiaomi Mi 9T. Купить такой смартфон можно вы интернет-магазине Mishka-shop.

Особенности смартфона

В отличие от своего предшественника Mi 9, представленный смартфон немного больше по размерам. К примеру, теперь толщина гаджета стала на 1 мм больше, а вес увеличился на 20 гр. Несмотря на такие минимальные изменения, пользователям все же придется привыкать к более габаритным размерам.

Из-за неудобства в размерах, разработчики попытались исправить этот недостаток, за счет скругленных граней задней крышки. В комплекте к телефону идет чехол, который полностью закрывает задний блок.

У флагмана нет выреза для фронтальной камеры. Разработчики спрятали этот элемент внутрь корпуса. Похожие варианты уже были в моделях других компаний, но все же эта деталь вызывает неподдельный интерес. Камера открывается и скрывается под звуковое сопровождение. Выбрать сигнал, который подойдет для этого, можно в настройках.

Не забыли и о постоянной детали Mi 9 — сканеру отпечатка пальца. Работает он все так же точно, но при этом недостаточно быстро. Для разблокировки необходимо задержать палец на экране дисплея.

Основная камера имеет сразу три камеры (48 Мп, 13Мп, 8Мп). Спорить о возможностях данной камеры еще рано, ведь телефон только появился на рынке. Несмотря на это, в сеть уже попало несколько снимков с данного гаджета. Все они отличаются высоким качеством, а искусственный интеллект точно определяет все сцены.