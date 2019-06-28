Психология — интересная наука, которая раскрывает особенности человеческого поведения. Сублимация — это один из процессов в психологии, который помогает в борьбе с отрицательными желаниями. Более подробно об этом можно почитать здесь https://znaniyaetosila.ru/sublimatsiya-v-psihologi.

Сублимация в психологи

Ежедневно человек сталкивается с массой ситуаций, которые вызывают у него определенные эмоции. Вызванные эмоции могут быть как положительными, так и отрицательными. Если постоянно поддаваться на все эмоциональные всплески, то со временем это приведет к негативным последствиям. Психологи советуют подавлять такие всплески.

Впервые о сублимации заговорил Зигмунд Фрейд. На это направление его натолкнула прочитанная история о мальчике, который в детстве издевался над животными, но в более старшем возрасте стал востребованным хирургом. Фрейд назвал этот феномен сублимацией, ведь мальчик смог направить всю свою жестокость на положительные и полезные действия.

Сублимация в психологии означает защитный механизм, который помогает снять внутреннее напряжение, с помощью перенаправления оставшейся энергии в полезное русло.

По мнению Зигмунда Фрейда, сублимация является неотъемлемой частью жизни любого человека. Психотерапевт утверждал, что с помощью этого механизма и появилась цивилизация.

Отличный пример данного феномена в истории — Леонардо да Винчи. Данный персонаж особо не проявлял интерес к личной жизни, но с помощью сублимации смог перенаправить всю свою нерастраченную энергию на создание шедевров.