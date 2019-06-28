Строительство кирпичного дома

Свой частный дом — это отличная возможность не страдать от шумных соседей и постоянно находится на свежем воздухе. Самостоятельно построить дом — тяжелый процесс, который затянется на долгие года. По этой причине многие обращаются за помощью к специалисту, таким как НДК лучшие кирпичные дома.

НДК — строительная компания в Новосибирске, которая занимается строительством частных домов из кирпича. История ее началась еще в 2009 году, когда ее основатель Артемьев Петр начал строительство своего дома. Имея на руках только небольшую сумму денег, Петр самостоятельно разработал проект, составил смету и закупил все необходимые товары.

Благодаря этому проекту, Петр смог собрать отличную команду специалистов, которые и в дальнейшем помогали при строительстве домов. Сотрудничая с компанией, заказчик получает:

• Качественное выполнение всех работ.

• Специалисты с многолетним опытом.

• Полная разработка всего проекта: от создания проекта до поклейки обоев.

• Консультация специалиста по всем вопросам.

• Использование лучших и качественных материалов.