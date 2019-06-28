Строительство кирпичного дома

Свой частный дом — это отличная возможность не страдать от шумных соседей и постоянно находится на свежем воздухе. Самостоятельно построить дом — тяжелый процесс, который затянется на долгие года. По этой причине многие обращаются за помощью к специалисту, таким как НДК лучшие кирпичные дома.
НДК — строительная компания в Новосибирске, которая занимается строительством частных домов из кирпича. История ее началась еще в 2009 году, когда ее основатель Артемьев Петр начал строительство своего дома. Имея на руках только небольшую сумму денег, Петр самостоятельно разработал проект, составил смету и закупил все необходимые товары.
Благодаря этому проекту, Петр смог собрать отличную команду специалистов, которые и в дальнейшем помогали при строительстве домов. Сотрудничая с компанией, заказчик получает:
• Качественное выполнение всех работ.
• Специалисты с многолетним опытом.
• Полная разработка всего проекта: от создания проекта до поклейки обоев.
• Консультация специалиста по всем вопросам.
• Использование лучших и качественных материалов.