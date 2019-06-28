Химчистка мягкой мебели

Мягкая мебель со временем теряет свой внешний вид и становится достаточно грязной. По той причине стоит часто чистить или отдавать в химчистку диваны, кровати или кресла. Представленная компания проводит химчистку дивана качественно и за доступную стоимость.

Компания “Блеск на 5” уже более 5-ти лет предоставляет услуги химчистки мягкой мебели в Минске. За весь период работы специалисты смогли очистить более тысячи различной мебели. Опыт и использование современных очищающих средств помогают быстро избавить поверхность от пятен и других загрязнений.

Все используемые средства достаточно безопасны и эффективны. Именно такие средства не вызывают аллергических реакций у взрослых и детей.

Работая с компанией blesk5.by, заказчик получает следующие преимущества:

• Недорогая стоимость. Практически вся чистка мебели выполняется от 20 — 40 руб.

• Оформление договора. Клиент сможет потребовать обратно деньги, если услуга была сделана некачественно.

• Использование безопасных средств. Все препараты не вызывают аллергических реакций и безопасны.