«Просвещение» инвестирует в качество образования

В рамках III Форума социальных инноваций регионов, проходящего 19 -21 июня в Москве, ГК «Просвещение» представила свое видение механизмов финансирования образовательной сферы со стороны частного бизнеса. Экспертом компании по этому вопросу в ходе дискуссии «Выгодно ли бизнесу инвестировать в образование?» выступил Президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников.

«Суть инвестиций в образование — это создание финансовых и социальных ценностей, — заявил руководитель ГК «Просвещение» в своем выступлении. Он отметил, что в современную технологическую эпоху «государство переходит с затратной модели содержания образования на инвестиционную», пояснив, что в результате грамотных вложений в эту сферу регионы получают качественный человеческий капитал и специалистов, мотивированных вносить свой вклад в экономику.

В настоящее время, по словам Кожевникова, ГК «Просвещение» занимается созданием алгоритмов измерения образовательных результатов. «Если образование будет работать на результат, который можно измерить и изменить, тогда у бизнеса появляется возможность зарабатывать на этом деньги, — заявил спикер. По его мнению, бизнес может привнести в социальную сферу умение управлять затратами. Одним из важнейших шагов на пути увеличения объема инвестиций в образование он назвал необходимость доработать нормативно-правовые механизмы.

В своем выступлении Михаил Кожевников особо подчеркнул, что бизнес в сфере образования должен ориентироваться на достижение общественно-значимых целей и быть социально ответственным. «Если в прошлом веке вопрос стоял, прежде всего, о доступности образования, то сейчас наша задача – радикально повысить его качество», — рассказал Кожевников. — Именно качественное образование становится драйвером экономического и социального развития, ключевым фактором, дающим конкурентные преимущества стране или региону».

Следуя заявленной позиции, ГК «Просвещение», отметил спикер, относится к инвестициям в образование как к механизму качественного развития отрасли. Мы как образовательный интегратор формируем результат для региона, объясняем — какой может быть стратегия развития системы образования как индустрии, и какую дополнительную ценность это может дать», — сообщил Михаил Кожевников.

Опыт ГК «Просвещение», которым спикер поделился в ходе дискуссии, подтверждает, что уже в современных условиях бизнесу удается одновременно реализовывать благотворительные и коммерческие проекты в сфере образования. «У нас есть проекты, которые являются фактически некоммерческими, — например, издание учебников для представителей малых народов, — рассказал Кожевников. « Мы занимаемся благотворительностью, спонсируем различные гуманитарные инициативы, образовательные стартапы, а также инвестируем в новые продукты и сервисы — в том числе, для получения прибыли».

Также президент ГК «Просвещение» отметил роль компании в налаживании механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере строительства новых школ и обновление инфраструктуры для летнего отдыха детей. В частности, группа выступила инициатором и комплексным интегратором строительства 13 школ в Нижегородской отрасли с использованием механизма концессии. Школы будут проектироваться с учетом экспертной оценки потребности региона и перспектив трудоустройства выпускников. Также компания разработала концепцию летнего образовательного лагеря, который начнет работать в Калининградской области и будет финансироваться в рамках проекта ГЧП. Кроме того, на форуме ГК «Просвещение» подписало с Правительством Московской области соглашение о взаимодействии в вопросе восстановления нескольких десятков подмосковных лагерей.