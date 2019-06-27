Раньше девушки самостоятельно делали дома маникюр, периодически приходя в салон. Сейчас достаточно быстро набирает обороты профессия мастера по маникюру. В каждом городе есть девушки, которые занимаются ногтями на дому им предлагают свои услуги. Именно из-за роста популярности этой профессии, многие девушки решают начинать трудится в этой сфере. Для начала работы стоит выбрать подходящее оборудование, а именно аппарат для маникюра.

Как выбрать аппарат для маникюра

Каждая девушка мечтает выглядеть хорошо. Не последнюю роль в этом играют ногти. Поэтому чтобы не тратиться постоянно на маникюр или начать зарабатывать на этом, выбирают аппарат для маникюра.

Аппарат для маникюра — это немного другого функционала бор-машинка, которая активно используется в стоматологии. Несмотря на похожий функционал, машинка для маникюра более компактная и выполняет процедуры намного приятнее. С помощью такого оборудования можно быстро придать необходимую форму ногтевой пластине, убрать загрубевшую кожу и добавить блеск ногтевой пластине.

Сама конструкция аппарата состоит из нескольких деталей:

Корпуса-ручки.

Регулятора скорости.

Батареи или сетевого кабеля.

Встроенного моторчика.

В дополнении к каждому аппарату идут разнообразные насадки. Именно они используются для обработки кутикул, шлифовки ногтя и обработки мозолей. Профессиональные модели дополнительно оснащены пылесосом, который втягивает пыль во время работы. При подключении, мотор включает насадку на высокие обороты. В свою очередь насадка спиливает все устаревшие и загрубевшие участки кожи.