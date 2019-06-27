Тепловой насос. Особенности теплового насоса

Современные цены на отопление жилища пугают многих. Именно из-за этого население старается использовать альтернативные источники тепла, чтобы не платить огромные суммы за коммунальные услуги зимой. Найти подходящий вариант и узнать о принципе работы можно на этом ресурсе узнать.

Особенности теплового насоса

Данная конструкция относительно недавно появилась в Украине, но уже собрала вокруг себя поклонников. Централизованное отопление сегодня достаточно высоко по цене, именно по этой причине многие ищут варианты снижения цены.

Тепловой насос воздух-вода — это идеальная замена уже изжившему себя централизованному отоплению с высокими ценами и низким качеством. Сейчас тепловой насос стал отличной заменой обычным батареям. Конструкция отличается универсальностью. Потому что используется для нагрева воды и отопления, а так же для его охлаждения.

Внешний тепловой насос похож на обычную сплит систему. Сама конструкция имеет конденсатор, испаритель и компрессор. Первая деталь — конденсатор, который входит в систему внутреннего модуля. Именно в этой части происходит передача тепловой энергии к воде. Испаритель же расположен во внешнем блоке.

Тепловой насос воздух-вода — то простое и эффективное средство, которое используется для получения комфортного микроклимата в помещении.

Принцип работы такого устройство достаточно простой: