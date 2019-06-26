Гарри Магуайр способен стать самым дорогим защитником мира

Период новых трансферных рекордов и дорогостоящих покупок в английской премьер-лиге становится всё ближе. До этого британские команды лишь продавали футболистов, но времени на формирование состава всё меньше, поэтому любители футбола могут ждать громких переходов и неожиданных решений от менеджеров.

А первый трансферный рекорд текущего лета будет установлен уже в ближайшее время. Манчестер Сити нацелился на защитника Лестера Гарри Магуайра. Стоимость 26-летнего футболиста на transfermakt.de оценивается в 50 миллионов евро, но Лисы не согласятся продать важного игрока основного состава за подобную сумму. Ожидается, что горожанам придётся отдать команде из Лестера 90 миллионов. Указанная цена станнит максимальной для защитников. Никогда прежде игроки обороны не оценивались в такую сумму.

Важно отметить, что предыдущий трансферный рекорд был установлен предыдущим летом. Тогда Ливерпуль приобрёл у Саутгемптона Виргила ван Дейка, заплатив за защитника 84,56 миллиона евро. Потраченные деньги окупились за сезон, ведь команда победила в Лиге Чемпионов, а футболист получил ряд престижных индивидуальных наград и теперь претендует на Золотой мяч.

То, насколько успешным окажется приобретение Магуайра, пока неизвестно. Более того, у Манчестер Сити имеются серьёзные соперники, способные перехватить защитника. На Гарри нацелился принципиальный соперник горожан – Манчестер Юнайтед. Скоро одна из команд сделает Лестеру предложение. Примут ли его Лисы, неизвестно, но отдельные букмекерские конторы уже принимают онлайн ставки на будущее футболиста.

Чтобы понять, чем игрок привлёк внимание английских грандов, достаточно посмотреть несколько игр Лестера. Этот защитник выделяется надёжной, уверенной игрой в обороне, но не забывает о подключениях к атакам. В результате за прошедший сезон он забил 3 мяча, что для игрока его амплуа – достойный результат. Правда, определить, насколько он соответствует потенциальной зарплате Магуайра, невозможно. СМИ заявляют, что футболисту предлагают 280 тысяч фунтов в неделю. Подобная сумма моментально сделает Гарри одним из наиболее высокооплачиваемых защитников в мире. Сравниться с ним смогут лишь отдельные коллеги из лучших команд мира. Словом, у игрока будет всё, чтобы заниматься любимым делом. Ему останется лишь не подвести поверивших в него людей.

Следите за новостями!