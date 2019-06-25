Музейное оборудование. Сохранность экспонатов

Для культурного развития многие люди предпочитают выбираться на выходных в музеи. Постоянный поток людей может как-то навредить экспонату, поэтому для его лучшей безопасности администрация музея использует музейные витрины.
Особенности оборудования
Некоторые исторические экспонаты достаточно хрупкие, поэтому для их безопасности используют музейные витрины. В зависимости и типа витрины их разделяют на:
- Устройства для реставрационных работ. Такое оборудование обычно применяют для восстановительных работ, таких как библиотека.
- Сберегающее. Такое оборудование используют для хранения архивных экспонатов.
- Экспозиционные. Такие стенды используют для содержания различных исторических ценностей и других необычных и старинных предметов.
Приходя в музей, посетители замечают только содержимое стенда. Несмотря на это, многие производители стараются удивлять людей не только содержимым, но и самим стендом.
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