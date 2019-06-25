Музейное оборудование. Сохранность экспонатов

Для культурного развития многие люди предпочитают выбираться на выходных в музеи. Постоянный поток людей может как-то навредить экспонату, поэтому для его лучшей безопасности администрация музея использует музейные витрины.

Особенности оборудования

Некоторые исторические экспонаты достаточно хрупкие, поэтому для их безопасности используют музейные витрины. В зависимости и типа витрины их разделяют на:

Устройства для реставрационных работ. Такое оборудование обычно применяют для восстановительных работ, таких как библиотека.

Сберегающее. Такое оборудование используют для хранения архивных экспонатов.

Экспозиционные. Такие стенды используют для содержания различных исторических ценностей и других необычных и старинных предметов.

Приходя в музей, посетители замечают только содержимое стенда. Несмотря на это, многие производители стараются удивлять людей не только содержимым, но и самим стендом.

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