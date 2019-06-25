Ортопедический матрас. Выбор качественного сна

Крепкий и здоровый сон зависит от места, кровати и матраса. Если хоть одна из составляющих будет плохого качества, то о приятных сновидениях можно быстро забыть. Для крепкого и приятного сна выбирают купить ортопедический матрас.

Еще десять лет назад практически каждый пользовался обычным матрасом. Современные ортопеды не советуют использовать такой вид матраса, ведь есть приятный аналог — ортопедический.

Ортопедический матрас в первую очередь отличается от обычной модели своими пружинами, ведь здесь используют независимый блок. Это означает, что любая пружина в конструкции не связана с другой. Такие особенности избавляют от эффекта волны, когда нагрузку получает только одна из пружин. Особенно приятным будет матрас для людей, которые спят вместе, ведь пружины будут поддерживать вес для каждого отдельно.

Кроме того, ортопедические матрасы пользуются популярностью у многих докторов. Все связанно с тем, что обычно такая модель оказывает профилактический эффект. В состав матраса входят материалы, которые используются для борьбы с проблемами позвоночника. матрасы ортопедические купить можно на этом ресурсе.

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