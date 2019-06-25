Крыша на балкон. Как правильно ее обустроить?

Сейчас достаточно популярной стала услуга установки крыши на балкон. Для многих такая услуга звучит странно, но люди, живущие на последнем этаже, поймут данную проблему. Установка крыши обычно связана с типом дома, ведь большинство жителей старых домов и верхних этажей сталкиваются с проблемой отсутствия бетонного перекрытия. Именно на такую проблемную квартиру необходимо устанавливать крышу на балкон.

<a href=»https://sbalkonom.ru/«>https://sbalkonom.ru</a> предлагает услуги по установке крыши на балкон. К основным услугам компании относят:

Независимая крыша на балкон. Такой вариант конструкции является одним из самых надежных для жителей последних этажей. Стальные фермы монтируются на стену дома, поэтому опора выдерживает большие ветровые, дождевые и снеговые нагрузки. Оборудование защитит от осадков, при этом нем протекает и не нагревается. Специалисты установят конструкцию за 1 день, а стоимость будет от 7000 руб/м2.

Зависимая крыша. Такой вариант достаточно простой, малобюджетный и экономный. Чтобы установить козырек на балкон , создают небольшой узел между крышей и остеклением. Именно из-за этой зависимости и пошло данное название.

Прежде чем выбирать крышу на балкон последнего этажа, стоит рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, а также узнать тип остекления.