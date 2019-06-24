Покупка недвижимости. На что обратить внимание

Каждый мечтает иметь свой уголок, где он чувствует себя комфортно. Именно ради покупки недвижимости многие берут длительные кредиты, но после получения своей квартиры, все негативные проблемы улетучиваются. Чтобы подобрать лучший вариант недвижимости обращаются к Granta24.ru.

Особенности покупки недвижимости в ипотеку

Ипотека -это распространенная банковская услуга, которая позволяет кредит на квартиру. В качестве залога в такой ситуации выступает недвижимость, поэтому в случае просрочки кредита, банк вправе забрать имущество обратно.

У этой процедуры есть множество разных положительных и неприятных сторон. К положительным сторонам этой сделки относят:

Сразу оформление собственности. При ипотеке полученная недвижимость полностью переходит во владения хозяина, тем самым делая его собственником. Кроме того, банк нес может забрать обратно недвижимость, если только часть выплат не была до конца выплачена.

Дополнительные льготы. При покупке квартиры в займ, человек может получить дополнительные преимущества в виде разных льгот. Все подарки в виде льгот выплачиваются покупателю за то, что кредит используется на строительство жилья.

К основной негативной стороне относят большие проценты. Несмотря на то. Что многие банки обещают низкие проценты, из-за этого важно перед подписью договора все прочитать. Очень часто на бумаге мелким шрифтом указывается, что процентная ставка увеличена. К сожалению, после подписания договора уже ничего нельзя сделать, поэтому рекомендуют читать договор внимательно, обращая особое внимание на мелкий шрифт.

Покупка недвижимости — ответственный шаг. Каждый покупатель должен относится ко всему процессу с осторожностью, чтобы не попасть на мошенников и не лишиться недвижимости.