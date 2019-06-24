Как построить дом? Основные моменты

Каждый мужчина в своей жизни должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Если посадить дерево — это нормальное и быстрое действие, то на воспитание сына и строительство дома будет требоваться много времени. Если в воспитании сына каждый мужчина разбирается сам, то в строительстве дома помогут специальные статьи, которые расскажут более подробно о всех этапах строительства. Посмотреть необходимую литературу можно здесь https://log-cabin.ru/.
Этапы строительства дома
Как и любой процесс, строительство дома делится на несколько этапов. Все этапы строго выполняют по порядку, ведь достаточно сложно заливать пол, если нет еще фундамента. К основным этапам строительства относят:
- Подготовительные процедуры. На этом этапе ничего строить не надо, здесь используются только сухие подсчеты и немного фантазии. С помощью специальных программ, владелец сможет создать примерный эскиз своего строения и в дальнейшем при покупке материалов от него отталкиваться. Кроме того, на этом этапе важно посчитать смету, чтобы знать финансовую сторону строительства.
- Снятие почвы. Этот этап является обязательным, а в некоторых странах, таких как РБ еще и карается нна законодательном уровне. Очень важно перед строительством убрать плодородную почву.
- Установка фундамента. Это основа всего строения, ведь именно эта конструкция не дает просаживаться дому в грунт. Фундамент выбирают в зависимости от типа конструкции, особенности грунтов и конструкции дома. Выделяют кирпичный, монолитный свайно-ленточный и ленточный фундаменты.
- Стены. После установки фундамента, начинают устанавливать стены. Первоначально нужно выбрать материал, из которого будет создана стена. Наиболее популярный тип материала — арболит. Именно эта разновидность материала имеет высокий уровень пожаробезопасности и хорошо сохраняет тепло.
- Крыша. На следующем этапе строительства возводят кровлю. Такая конструкция состоит из каркаса, изоляции и кровли. Все материалы должны быть выполнены качественно, чтобы крыша могла выдержать все нагрузки.