Решетки сварные из прутьев

Сварная решетка из прутьев — это одна заборная единица, из которой возводятся современные ограждения с высокими техническими характеристиками. Другими словами, решетка — это секция. Стоит посмотреть, как выглядят такие заборы в реальности, как тут же хочется огородить ими свою территорию. К отличному внешнему виду нужно добавить долговечность, непритязательность в уходе и доступную цену. Большое преимущество — выбор секций, которые различаются, как свойствами, так и ценой. Поэтому решетки можно подобрать на любой вкус и бюджет.

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Производство сварных решеток

Для изготовления секции используют металлическую проволоку высочайшего качества. Ее оцинкование должно выполняться не ранее, чем за 14 дней до изготовления забора. Для этого применяют горячую технологию, которая на протяжении двух столетий доказывает свою рентабельность. Оцинкованные прутья определенной длины отправляются с специальное оборудование, где укладываются в решетку и соединяются лазерной сваркой. После этого изделие покрывается нанокерамикой и отправляется на окрашивание. Сначала наносится порошково-полимерный состав, после чего решетка подлежит полимеризации, которая выполняется в условиях высокой температуры. Все процессы выполняются на автоматизированной производственной линии, что гарантирует минимальное количество брака.

Сборка и установка решеток

Покупая решетки с цветным покрытием, они полностью готовы к установке. Помимо них нужно запастись определенным количеством опорных стоек и крепежей. Все это можно рассчитать самостоятельно или с помощью специального “калькулятора забора”.

Сначала подготавливают территорию: убирают мусор, растительность и при необходимости корни. Готовый участок размечают. Особое внимание уделяют яме под опорные столбы. Ямы должны быть на определенном расстоянии от друг друга, равном ширине секции. При установке столбов важно следить за их строго вертикальным расположением. Углубление опоры в грунт составляет 70-90 см. Яму с установленным столбом бетонируют или уплотняют грунтом с щебнем.

При последовательном способе решетки и столбы ставят последовательно — один за другим. Но технология остается той же — секции крепятся хомутами или скобами на опорные столбы. Опоры изготавливаются из металлических листов. А купить их можно вместе с секциями — у производителя, что поможет сэкономить на доставке. Вместе с доставкой можно заказать и установку забора. Так вы быстро получите качественный забор с приятным внешним видом и отличными техническими показателями.