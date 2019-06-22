Преимущества займа под ПТС

В нынешнее время одной из тенденций стало то, что люди стали брать кредиты в автоломбардах. Естественно, что удовольствие это не среди самых дешевых, но так как специализированные компании дают фактически отличные условия, то есть возможность выгодно обменять собственное транспортное средство под деньги, то люди стали пользоваться этой услугой все больше. Кроме того, займ под птс — это отличная возможность выгодно обменять свой автомобиль под финансовые средства. Автоломбарды предлагают отличную процентную ставку и выдают до 90 процентов денег в зависимости от того, в каком состоянии находиться автомобиль.

Особенности получения займа под ПТС

Обычно, автоломбарды предлагают весьма выгодное оформление сделки, для которой нужно минимум:

Комплект документов – документы на автомобиль, паспортные данные человека, другие документы в зависимости от того, в каком автоломбарде будет заключена сделка;

Оценщик оценивает транспортное средство в довольно-таки короткие сроки, так, процедура может длиться относительно до 40 минут;

Каждый человек может сдать любой автомобиль в автоломбард – спецтехника, легковую машину, джип, внедорожник или любую другую.

Очень важно, чтобы в автоломбард сдавали именно ту машину, которая действительно записана на хозяина или имеет доверенность. Например, если сам владелец лично приехал на автомобиле и имеет подтверждение, что автомобиль не краденый. Что касается выдачи финансовых средств непосредственно автоломбардом, то этот вопрос решается в оперативном порядке. Ломбард может выдать деньги на руки после того, как будет заключен соответствующий договор и подписан сторонами. Один экземпляр, как правило, оставляет себе автоломбард, другой экземпляр выдается на руки владельцу автомобиля, который его заложил под финансовые средства.