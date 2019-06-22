Преимущества услуг ломбарда под авто

Последним временем, люди все чаще обращаются в ломбарды. И не по причине того, что они хотят что-то сдать без возврата, а как раз-таки наоборот. Итак, по следующей ссылке: viaduk-omsk.ru каждый может обратиться в автоломбард, где принимают любые транспортные средства. Это может быть:

Легковой автомобиль;

Внедорожник или джип;

Грузовая машина;

Мотоцикл или мопед;

Другой вид транспорта (спецтехника, камазы и тому подобное).

В результате обращения в специализированную компанию, а именно в автоломбард у каждого появляется шанс отдать деньги и забрать собственный транспорт.

Что важно знать и интересные факт

Выгода обращения в специализированный автоломбард состоит в том, что есть возможность получить не тридцать процентов от стоимости транспортного средства, как у большинства обычных ломбардов, а до 90 процентов. Оценщик оценивает состояние автомобиля, смотрит на марку и год выпуска, на то, было ли транспортное средство в аварии и многие другие нюансы. После этого, в течении 40 минут есть возможность оформить сделку. То есть, человек сэкономит реально и время, и нервы.

Как оформить сделку?

Кроме того, представитель должен огласить весь список, который обязан подать непосредственно клиент. Это может быть минимальный набор документации. При этом, не нужны абсолютно никакие поручители или же справки про доходы. Есть такой интересный факт, что если человек желает погасить кредитные средства под залог автомобиля целиком и полностью, то эту процедуру возможно сделать на каждом из этапов. А вот вопрос, касающийся выдачи финансовых средств автоломбардом решается еще проще – деньги выдаются, как только стороны подпишут и заключат договор, который отвечает нормативно-правовой базе страны, где оформляется сделка.