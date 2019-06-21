Как выбрать кредитную карту

На официальном ресурсе представлены многочисленные кредитные карты, вследствие чего можно выбрать наиболее подходящее предложение. Самое важное – это внимательно изучить условия получения, обслуживания и использования карты, ведь каждое финансово-кредитное учреждение детально продумывает собственные предложения для представителей целевой аудитории. Посетив сайт https://kreditnaya-karta.com/, нужно обратить внимание на следующие характеристики предложений:

Кредитный лимит. Он представляет собой максимально возможную сумму кредитных средств на балансе карты, которая может быть использована заемщиком. Нужно понимать, что лимит может увеличиваться или уменьшаться по мере использования карты.

Ставка. Нужно учитывать процентную ставку, которая начисляется за использованием кредитными средствами. При льготном периоде она обычно составляет 0%, а в дальнейшем – с учетом условий оформленного договора.

Льготный период. Обязательно учитывают период времени, в течение которого можно без процентов использоваться предоставленными кредитными средствами.

Стоимость обслуживания. Предполагается оплата открытия и сопровождения карточного счета. Обычно сумма взимается раз в год, иногда – каждый месяц. Некоторые кредитные карты могут обслуживаться бесплатно.

Кэшбэк. Иногда определенная сумма может быть возвращена на баланс кредитной карты от суммы покупки.

Минимальный платеж. Он является обязательной ежемесячной платой за использование кредитных средств. Обычно процентная ставка составляет 3-5, иногда – 8-10.

Комиссия за снятие наличных. Нужно понимать, что этот показатель определяется каждым банком в индивидуальном порядке.

Выбрать кредитную карту и заказать ее можно даже в интернете, что оказывается очень выгодным вариантом для многих представителей целевой аудитории.