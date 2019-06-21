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Как выбрать кредитную карту

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На официальном ресурсе представлены многочисленные кредитные карты, вследствие чего можно выбрать наиболее подходящее предложение. Самое важное – это внимательно изучить условия получения, обслуживания и использования карты, ведь каждое финансово-кредитное учреждение детально продумывает собственные предложения для представителей целевой аудитории. Посетив сайт https://kreditnaya-karta.com/, нужно обратить внимание на следующие характеристики предложений:

  • Кредитный лимит. Он представляет собой максимально возможную сумму кредитных средств на балансе карты, которая может быть использована заемщиком. Нужно понимать, что лимит может увеличиваться или уменьшаться по мере использования карты.
  • Ставка. Нужно учитывать процентную ставку, которая начисляется за использованием кредитными средствами. При льготном периоде она обычно составляет 0%, а в дальнейшем – с учетом условий оформленного договора.
  • Льготный период. Обязательно учитывают период времени, в течение которого можно без процентов использоваться предоставленными кредитными средствами.
  • Стоимость обслуживания. Предполагается оплата открытия и сопровождения карточного счета. Обычно сумма взимается раз в год, иногда – каждый месяц. Некоторые кредитные карты могут обслуживаться бесплатно.
  • Кэшбэк. Иногда определенная сумма может быть возвращена на баланс кредитной карты от суммы покупки.
  • Минимальный платеж. Он является обязательной ежемесячной платой за использование кредитных средств. Обычно процентная ставка составляет 3-5, иногда – 8-10.
  • Комиссия за снятие наличных. Нужно понимать, что этот показатель определяется каждым банком в индивидуальном порядке.

Выбрать кредитную карту и заказать ее можно даже в интернете, что оказывается очень выгодным вариантом для многих представителей целевой аудитории.

 

 

 

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