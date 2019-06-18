Душевая кабина – гарантия комфортности водных процедур.

Душевые кабины представлены на рынке в огромном разнообразии, поэтому выбрать их в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениям не составляет труда. Множество различных моделей можно найти здесь https://ldek.ru/catalog/dushevye-kabiny.

Имеется возможность приобрести открытые и закрытые душевые кабины. В первом случае модели являются подходящими для ванн небольших размеров. Обычно такие изделия устанавливаются возле стенки или в углу ванной комнаты. Дополнительно в них может быть предусмотрено гидромассажное оборудование.

Моноблочная кабина закрытого типа состоит из стенок и крыши. Она герметична, поэтому может устанавливаться в любом месте ванны. Это значит, что изделия являются подходящими для больших помещений.

Очень важно обратить внимание на материал, из которого изготовлен поддон. Наиболее распространенными являются акриловые изделия. Они отличаются простотой в уходе и приятной поверхностью, которая нагревается очень быстро.

Более прочными считаются поддоны из эмалированного чугуна. Но при этом необходимо следить за состоянием эмали, так как при ее повреждении может появиться ржавчина. Очень удобно, что чугунные поддоны способны надолго сохранять тепло, но при этом медленно прогреваются. По своим характеристикам стальные поддоны не уступают чугунным изделиям, но отличаются тем, что быстро остывают после использования. Эстетично выглядят керамические и фаянсовые поддоны, но в силу повышенной хрупкости пользоваться ими нужно с повышенной осторожностью. Высокие поддоны могут использоваться для купания малышей.

В закрытых кабинах могут устанавливаться различные виды шторок. Они могут быть распашными или раздвижными. Во втором случае модели больше подходят для маленьких помещений.