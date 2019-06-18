Косметика AHAVA

Эффективные косметические AHAVA на основе целебных солей и грязей Мертвого моря.

На протяжении многих лет побережье Мертвого моря привлекало туристов, стремящихся вернуть себе красоту и молодость. Природа здесь создала уникальные условия для этого. Сегодня средства на основе минералов Мертвого моря очень востребованы. К примеру, с каждым годом возрастает популярность косметики AHAVA, которую можно приобрести здесь https://allure-cosmetics.com.ua/brands/view/86/.

Эффективность и высокое качество косметики AHAVA доказано тридцатилетней историей развития компании. Ее продукция сегодня представлена в широком ассортименте. Наиболее известными являются экологически чистые уходовые средства, насыщенные полезными минералами. Бестселлером среди косметических средств известного производителя является крем для лица с увлажняющим эффектом. Он оптимально подходит для нормальной и сухой кожи. Кроме того востребованным во все времена являлся высококонцентрированный раствор солей и минералов Мертвого моря.

Но при этом спрос и на другую косметическую продукцию AHAVA постоянно растет. Специалистами компании постоянно разрабатываются новые косметические средства, повышается их экологичность и натуральность. Сегодня в их состав не включаются никакие агрессивные химические соединения. Кроме того с 2009 года компания отказалась от проведения тестирования производимых средств на животных. Главной особенностью косметической продукции от израильского производителя является гипоаллергенность.

Все косметические средства изготавливаются на основе уникального сбалансированного комплекса минералов Оstomy. Инновационные формулы, которые используются при создании средств, позволяют в кратчайшее время восстанавливать жизненную силу кожи и улучшать ее природные способности при сохранении влаги.