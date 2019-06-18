Торгово-развлекательный цент Моремолл

Сочи – современный город, в котором имеется много развлечений.

Сочи – это уникальное место отдыха, где имеется множество развлечений. Каждый отдыхающий найдет для себя здесь времяпровождение в соответствии с вкусовыми предпочтениями. Чтобы познакомиться с историческим центром известного края. Сделать покупки провести с удовольствием время можно здесь http://www.moremall.ru/. Добраться в него можно очень быстро на бесплатном автобусе, который отходит от известной Платановой аллеи.

Крупнейший торгово-развлекательный центр был открыт в 2012 году. Он расположен в Центральном районе на набережной реки Сочи. Поражает внутренняя отделка торгово-развлекательного центра. Внутренний интерьер продуман до мелочей, в нем прослеживается морской стиль. При оформлении использовались плавные линии. Цветовая гамма выдержана в голубых оттенках.

В торгово-развлекательном центре имеется около 350 магазинов, функционирует 35 ресторанов и кафе, работает современный кинотеатр и салон красоты. Все заведения расположены на 3 этажах. Здесь можно приобрести одежду и обувь по доступным ценам. Именно поэтому данное заведение является популярным местом для шопинга туристов. В праздничные дни проводятся выгодные акции. Торговый центр работают без выходных с 10:00 до 20:00. Рядом с ним имеется вместительная парковка на 2,2 тысячи мест.

На этажах торгово-развлекательного центра функционирует известные брендовые магазины. Это продуктовый гипермаркет О’КЕЙ спортивный гипермаркет Спортмастер, гипермаркет бытовой техники и электроники М Видео. Кроме того великолепно провести с детьми можно в семейном развлекательном центре Happylon. Здесь имеется множество развлечений и проводится множество интересных мероприятий. Современный киноцентр «Люксор IMAX» предлагает просмотр фильмов в 8 комфортных залах. Здесь используются новые технологии.