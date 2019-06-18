Краснодар – исторический центр Кубани

Краснодар – динамически развивающийся мегаполис со многими историческими достопримечательностями.

Краснодар — столица процветающего края. Еще два столетия назад здесь была основана небольшая военная крепость. Это укрепление было названо Екатеринодаром в честь имени царицы Екатерины II. Свое нынешнее название город получил в 1920 году.

Сегодня Краснодар является динамично развивающимся центром на юге России, через него проезжает множество туристов целью которых является отдых на побережье Черного или Азовского моря, а также на термальных источниках в Адыгее. Но, поскольку в краевом центре имеется много интересных достопримечательностей, то здесь часто останавливаются люди на несколько дней. Провести насыщено время, и приобрести необходимые вещи можно здесь http://www.galleryk.ru/. Остановиться в Краснодаре можно в комфортных отелях.

Официально Краснодар относится к зоне умеренного климата. Но при этом перепад температур в летний и зимний период здесь значителен. Несмотря на отсутствие снега в холодное время года столбик термометра может в регионе опускаться до минус 25ºС, а в августе, практически всегда, наступает сильная жара, когда температура поднимается выше 40ºС.

Привлекает всех туристов место, которое неразрывно связано с историей возникновения города. Оно находится в начале улицы Красной. Здесь был построен дворец казачьего атамана и отсюда стал разрастаться город в конце XVIII века. На этом месте разбит красивый Екатерининский сквер, декорированный под старину, а в центре его возвращается памятник Императрице. Невдалеке от Екатерининского сквера расположен восстановленный Александрово-Невский собор. На улицах города имеется огромное количество необычных памятников. Поэтому прогулки по улицам Краснодара доставят немалое удовольствие.