Применение упаковочного прозрачного скотча на складах

Прозрачный акриловый (упаковочный) скотч является высокопрочный двуосноориентированный полипропилен, на одну сторону которой нанесен клей, вмещающий акриловые соединения. Он применяется для упаковки разной продукции в коробки из картона, для склеивания картона и бумаги, разнообразной пленки, для приклеивания этикеток к стеклянной таре и изготовленной из полимера.

Акриловый скотч пользуется достаточной популярностью у покупателей по причине ее доступной стоимости. Его возможно подобрать для потребностей каждого склада, в зависимости от толщины нанесенного клея:

40 микрон применяют для упаковки маленьких и легких коробок: 45 микрон считается универсальным, он самый востребованный. Его рекомендуется использовать для коробок среднего веса и размера: от 47 до 50 микрон – имеет наиболее клейкие свойства. Для его изготовления применяются очень прочные ленты, этот вид обладает высокой прочностью на разрыв. Рекомендуется употребление его для тяжелой тары, контейнеров и больших либо средних коробов.

Скотч прозрачный упаковочный является наиболее распространенным и удобным для упаковки гофрокоробок, обмотки товаров, машинного и ручного затаривания. Удобство применения, прочность и хорошая клейкость к разным поверхностям, делает возможным использование его для качественного, быстрого и прочного затаривания продукции в ящики из картона.

Правила использования

Рекомендуется сохранять изделие при положительной температуре, а в холодное время года – в отапливаемом помещении. Перед использованием его держат три часа для согревания слоя клея в тепле 15 – 30 градусов и наклеивают без натяжения, немного прижимая. Для этого подбирают различную толщину: летом – 45 мкм, зимой – 50 мкм.

Заклеивают короба в теплых помещениях на чистую, ровную и сухую поверхность, без пыли. Ленту раскачивают, придавливают к картону вдоль шва, начиная, а также в конце склеивая с торца, захватывая по пять сантиметров.

Клейкость к поверхности становится максимальной спустя пять минут. Качественно приклеенный упаковочный скотч будет отрываться от поверхности с верхним слоем. Это является свидетельством того, что коробка была вскрыта.

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