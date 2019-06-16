Возможности лечения и восстановления в «Аксимед»

«Аксимед» — это современная клиника неврологии и восстановительного лечения после инсультов, травматических повреждений. Медицинский центр включает в себя профильные поликлинические отделения и современный центр физической реабилитации. Профессионалы предлагают разнообразные услуги по диагностике, лечению и эффективной реабилитации для тех пациентов, которые страдают заболеваниями периферической и центральной нервной системы.

Осенью 2014 года был открыт Центр физической реабилитации, который оказывает специализированную медицинскую помощь для полноценного восстановления пациентов. Эффективность реабилитации гарантируется при травмах и органических поражениях ЦНС, инсульте.

На территории медицинского учреждения работают узкопрофильные отделения, которые укомплектованы современным оборудованием для оказания эффективной помощи. Диагностика, лечение проводятся с учетом европейских протоколов и стандартов современной медицины. Предполагается наличие современного лабораторно-диагностического оборудования, применение которого дает возможность докторам-профессионалам помогать своим пациентам. Нужно отметить, что изначально проводится диагностика для постановки правильного диагноза и дальнейшего проведения лечебных мероприятий.

Нужно отметить, что в медицинском центре работают талантливые и профессиональные врачи, которые проявляют индивидуальный подход для проведения лечебных мероприятий. Опытные врачи-реабилитологи могут на высшем уровне проводить реабилитацию и способствовать оказанию медицинских услуг на достойном уровне. В дальнейшем можно рассчитывать на эффективное проведение лечебных мероприятий. Такой подход гарантирует достижение достойных результатов в лечении заболеваний ЦНС и реабилитации после инсультов, травм.

Источник: www.aksimed.ua.