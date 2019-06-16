Медицинское оборудование от Surgicare Kazakhstan

Компания Surgicare Kazakhstan существует с начала 2012 года. Предприятие завоевало особенную славу благодаря расширению товарной линейки и успешному взаимодействию с мировыми брендами, которые занимаются производством многопрофильного хирургического оборудования, различных инструментов и высококачественных расходных материалов. Теперь компания занимает особенную лидирующую позицию на современном рынке. Медицинское оборудование Алмата, которое предлагается производителем, успешно используется в различных направлениях медицины. Компания предлагает собственные услуги по оснащению операционных и реанимационных отделений, стерилизационных медицинских помещений. Самое важное – это внимательно изучить доступную продукцию, которая предлагается производителем.

Основные направления деятельности:

1. Комплексные поставки медицинского оборудования и специальных расходных материалов в различные лечебные учреждения. Администрация любой больницы может выбрать наиболее подходящую технику с учетом существующих потребностей.

2. Сервисное обслуживание. Гарантируется возможность проведения технического обслуживания медицинского оборудования, благодаря чему оно будет отличаться высоким уровнем надежности и качественным исполнением.

3. Общественно-научная деятельность, направленная на создание различного медицинского оборудования.

В компании работают профессионалы, обладающие значительным опытом работы в медицинской сфере. Специалисты стараются расширять и углублять собственные знания с учетом потребностей практикующих врачей. Все это способствует успешному созданию разнообразного медицинского оборудования, которое может использоваться по прямому назначению для проведения лечебных мероприятий профессионалов.