Правила приемки квартир в новостройках

Принятие квартиры в новостройке ответственное мероприятие, позволяющее получить качественное жилье.

Сегодня очень часто при возведении новостроек нарушаются существующие нормы и требования. Но так случается, что во время приемки жилья владельцу жилья не удается заметить все дефекты в силу неопытности. Поэтому рекомендуется заказать услуги по приемке квартиры у застройщика в специализированных компаниях.

Опытные профессионалы внимательно обследуют жилье в новостройке с целью обнаружения каких-либо дефектов. Это позволит их своевременно устранить, используя ресурсы застройщика. Обследование лучше проводить в дневное время, так как в этом случае легче обнаружить какие-либо дефекты. Обязательно необходимо проверить работоспособность розеток и осветительных приборов.

Акт приемки я всегда подписывает владельца, то есть, он должен иметь при себе паспорт и договор долевого участия. Если права проверки передается другому человеку, то ему необходимо выдать нотариальную доверенность. Обязательно проверяющий должен иметь при себе план квартиры от застройщика и план БТИ. Эти документы необходимо сравнить с целью исключение разночтений между заявленными характеристиками и фактическими.

При обнаружении каких-либо нарушений обязательно составляется дефектный акт. При этом очень важно все обнаруженные проблемы отписывать очень подробно. В дефектном акте обязательно указываются сроки устранения дефектов. Они должны быть разумными. Но следует знать, что по закону устранять недочеты разрешается срок не более 45 дней. Как вариант застройщик может предложить владельцу жилья компенсацию расходов. Только после принятия каких-либо соглашений можно подписывать акт приемки, зафиксировав в нем наличие согласительного документа.