Особенности лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция – процедура, позволяющая избавиться от нежелательных волос навсегда.

Сегодня лазерная эпиляция является востребованной процедурой в косметологических салонах. Она основана на воздействии лазерного луча луковицы волос. Более подробную информацию о процедуре можно получить на на сайте.

Поскольку волоски постепенно, то для полной очистки кожных покровов от лишних волос требуется проведения нескольких процедур через определенное время. Очень важной привлекательной особенностью является безболезненность. При воздействии луча иногда может наблюдаться небольшое покалывание. Для удаления волосков нежных участках кожи, к примеру, в зоне бикини может применяться анестезия.

При грамотном проведении лазерной эпиляции полностью исключаются риски возникновения ожогов или раздражения. Это связано с тем, что лазерный луч воздействует исключительно на фолликулы волосков, а не на окружающие ткани.

Следует знать, что лазерная эпиляция имеет противопоказания. Ее не проводят при наличии гормональных нарушений и инфекционных заболеваний кожи, а также при патологиях внутренних органов и кроветворной системы. Не рекомендуется проводить процедуру в период беременности. При правильном применении лазера обычно не возникает побочных эффектов. Только при склонности к аллергическим реакциям может возникнуть небольшая гиперемия кожи, которая исчезает через несколько дней.

Перед проведением лазерной эпиляции проводится ряд подготовительных мероприятий. Это гарантирует защиту от возможных осложнений и обеспечивает максимальную комфортность процедуры. В частности увеличить эффективность лазерной эпиляции можно, если подстричь длинные волоски. Следует отказаться от применения каких-либо спиртосодержащих косметических средств за неделю до процедуры. Не рекомендуется также загорать.