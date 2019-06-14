Особенности специализированных журналов по пожаробезопасности

Обязательными документами являются журналы по пожарной безопасности.

На современных производствах большое внимание уделяется использованию специальных журналов, в которых отражается проведение мероприятий по пожаробезопасности. Такие журналы являются обязательным условием деятельности любого современного предприятия. Бумажная продукция отличается особым оформлением и должна приобретаться в специализированных организациях, к примеру, здесь http://www.delkniga42.ru/catalog/pogarbezop.html.

Они классифицируются по виду и используются:

• Для регистрации инструктажей работников и руководителей. В журнале делаются отметки при проведении первичных, повторных, целевых и внеплановых инструктажей.

• Для проведения вводных инструктажей. Обычно такой инструктаж проводится при приеме нового сотрудника на работу.

• Для учета огнетушителей. Здесь отмечаются марки изделий и место их нахождения.

Кроме того на предприятии обязательно должен быть журнал предписаний службы пожарного надзора. В нём фиксируются все предписания представителей государственных пожарных служб, согласно установленным формам. Как правило, предписания выдаются по результатам проверок представителями пожарных служб. Проверки могут быть плановыми или внеплановыми. Кроме этого проверки разделяются на документальные и выездные.

Плановые проверки проводятся в соответствии с законодательством. Их периодичность устанавливается законодательством и зависит от вида предприятия. Но в большинстве случаев такие проверки выполняются раз в три года. Внеплановые проверки предназначены для уточнения фактов нарушений на основании имеющихся заявлений. Кроме того обязательно внеплановые проверки проводятся, когда необходимо уточнить исполнения ранее выданных предписаний.

Документальная проверка предусматривает проверку наличия обязательной документации на предприятии и правильность ее заполнения. Выездная проверка проводится специалистами пожарных инспекций непосредственно на предприятии. После прибытия специалисты пожарного надзора обязательно предъявляют распоряжение о проведении проверки.

Еще одним обязательным журналом является журнал учета противоаварийных противопожарных тренировок. Он ведется в одном экземпляре и все листы в нем должны быть пронумерованы и прошиты. Кроме того такой документ скрепляется печатью и заверяется подписью ответственного лица.

В последнее время обязательно на предприятиях ведется журнал регистрации инструктажа по антитеррористической защищенности и гражданской обороне. Особенно строго специальные службы следят за данными документами в медицинских и образовательных учреждениях.