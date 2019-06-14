Как признать себя банкротом

Законодательство РФ позволяет физическим и юридическим лицам признавать себя банкротами. Это возможно сделать только в судебном порядке и на официальных для этого основаниях. В дальнейшем будет подтвержден тот факт, что человек не способен удовлетворить требованиям кредиторов и исполнить собственные финансовые обязательства.

Большинство людей стараются избежать процедуры банкротства даже в критических случаях, ведь они не понимают многочисленных тонкостей такого мероприятия, не разбираются в реальных последствиях и предполагаемых преимуществах. В действительности процедура позволяет защитить себя от кредиторов.

Банкротство Плюс – это именно та организация, которая успешно помогает представителям целевой аудитории найти выход из существующей сложной ситуации. Профессионалы могут предложить услуги, направленные на успешную защиту людей от действий коллекторов и успешно пройти процедуру банкротства без каких-либо, даже мельчайших рисков.

Арбитражный управляющий с большим опытом работы обязательно вводится в процесс дела до того, как будут приняты решения относительно дальнейшего существования компании, поэтому под его руководством существует компания до тех пор, пока она не будет признана несостоятельной.