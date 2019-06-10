Особенности и преимущества мебели из искусственного ротанга

Искусственный ротанг является красивым и практичным материалом для создания садовой мебели. Современные предприятия успешно используют данный материал для создания мебели, отличающейся разнообразными стилевыми направлениями. Синтетический ротанг не уступает оригинальному в основных характеристиках. К тому же комплект садовой мебели из искусственного ротанга проявляет повышенную устойчивость к неблагоприятным атмосферным осадкам, отличается оптимальной прочностью.

Среди преимуществ можно отметить:

· функциональность;

· соответствие гигиеническим нормам;

· практичность;

· простота применения;

· повышенная устойчивость к бактериям.

К тому же можно отметить разнообразные декоративные возможности. Предлагаемая мебель идеально подойдет, как к небольшой садовой беседке, так и к просторной террасе коттеджа. При этом мебель оказывается компактной и мобильной.

Как правильно выбирать мебель из искусственного ротанга

На сайте https://parkmebel.com/pletenaya_mebel_iz_iskusstvennogo_rotanga/kupit_rotangovuy_mebel можно выбирать мебель из плетеного искусственного ротанга:

1. Натяжения плетения. Хороший материал отличается высоким уровнем сопротивления, поэтому не удастся продавить имеющийся материал.

2. Плотность. Данный показатель является одним из самых хороших. От плотности зависит износостойкость и предполагаемый срок эксплуатации. Если прутья располагаются рядом друг с другом, можно рассчитывать на высокое качество мебели.

3. Каркас. Мебель должна обладать укрепляющим каркасом. Желательно наличие алюминиевого или стального каркаса, так как он способствует повышению надежности конструкции.

4. Стыки. Нужно оценить количество мест соединений. Качественная мебель предполагает наличие только одного стыка.

Мебель из искусственного ротанга пользуется заслуженной популярностью.